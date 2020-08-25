Красноярск, 25 августа, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В Красноярске в отношении бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова возбуждено уголовное дело по факту организации убийства в 2004 году. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Vk.com Анатолий Быков

Продолжается расследование уголовного дела против Быкова по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Руководство преступным сообществом»). По данным ведомства, в ходе расследования следствие получило данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства по найму»).

В ГСУ СКР сообщили, что летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому за 50 тысяч долларов США убить 42-летнего красноярца, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов.

Давший согласие киллер начал следить за потерпевшим. Утром 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву он не менее четырёх раз выстрелил в мужчину из пистолета ТТ. Выстрелы оказались смертельными. После этого Быков заплатил киллеру лишь пятую часть от обещанного вознаграждения.

В отношении Быкова возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Быков был задержан в мае 2020 года.