Владивосток, 25 августа, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Инициативу депутата Государственной думы РФ Василия Власова (ЛДПР) о переносе начала учебного года на 1 октября учитель русского языка и литературы Светлана Торопцева из Приморья не поддерживает — детям предстоит много наверстать из-за дистанционного обучения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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«Дети отдыхали практически пять месяцев. Смысл переносить на 1 октября? Что, за месяц не станет проблем с коронавирусом? Проблема не уйдёт, с коронавирусом придётся жить. И что, по мнению депутата, дети будут этот месяц делать? Также будут гулять, контактировать.

Вот в Москве пусть и учатся с 1 октября, да хоть с 1 января. Нашим школьникам надо навёрстывать пробелы дистанционного образования. Мы уже настроились на работу с 1 сентября. Планы уроков готовы. Считаю блажью инициативу депутата», — прокомментировала Светлана Торопцева.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение перенести начало учебного года на 1 октября, чтобы не провоцировать вспышку заболеваемости коронавирусом.