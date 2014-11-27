Москва, 25 августа, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Продажи лимитированной версии кроссовера Hyundai Santa Fe под названием Black&Brown начались на российском авторынке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Hyundai Santa Fe Black&Brown

Всего было создано 300 единиц лимитированной версии корейской модели. Кроссовер с оригинальной эмблемой окрашен в черный цвет Phantom Black («Черный перламутр»). Модель получила темные хромированные детали. Тонированные задние стекла завершают стильный образ новинки.

Кроме того, кроссовер получил 19-дюймовые легкосплавные диски, которые «обуты» в шины Continental. Салон Hyundai Santa Fe Black&Brown выполнен в коричневых тонах с небольшим добавлением черных деталей.

«Остекление с дополнительной шумоизоляцией, аудиосистема премиум-класса KRELL, двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания, электрорегулировка сиденья водителя в 14 направлениях, вентиляция и подогрев сидений станут залогом комфорта водителя и пассажиров», — говорится в сообщении.

Напомним, новый кроссовер Hyundai ix35 стал самой покупаемой моделью южнокорейской марки на авторынке Китая в июле 2020 года.

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