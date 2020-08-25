Санкт-Петербург, 25 августа, 2020, 09:34 — ИА Регнум. С 1 сентября 2020 года поезда «Ласточка» будут отправляться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга дважды в сутки, утром и вечером. Тем самым возобновится прежний график курсирования этих скоростных поездов, действовавший до введения ограничительных мер. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дарья Драй ИА REGNUM Поезд «Ласточка»

Так, поезда будут отправляться из Санкт-Петербурга в 06:32 и 18:00, а прибывать в Петрозаводск в 11:50 и 22:57. Поезда из Петрозаводска будут отходить в 06:36 и 12:00, а прибывать в город на Неве в 18:00 и 22:56.

«Поезда «Ласточка» на данном маршруте в обоих направлениях делают остановки на станциях Волховстрой, Лодейное Поле и Свирь», — уточнили в пресс-службе.

Приобрести билеты на проезд можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».