Москва, 25 августа, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) вслед за лидером партии Владимиром Жириновским предложил перенести начало учебного года с сентября на октябрь.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка

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В обращении на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова предлагается начать учебный год в учреждениях дошкольного, начального и среднего специального образования с 1 октября, а не с 1 сентября.

Перенос начала занятий, по мнению парламентария, снизит риски новой вспышки коронавируса в стране.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением перенести на месяц начало школьных занятий выступил в июне 2020 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский. При этом он считает, что с переносом срока начала занятий следует одновременно их продлить — до конца июля.

Однако уже тогда Минпросвещения отвечало, что срок начала занятый в школах будет определяться, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.