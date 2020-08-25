Иркутск, 25 августа, 2020, 08:43 — ИА Регнум. В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении водителя погрузчика «SANLIN», который находясь в состоянии алкогольного опьянения, предложил своим товарищам прокатиться в ковше и задавил их. Подробности сообщает региональное ГУ МВД России.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области Катание в ковше погрузчика привело к травмам

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Инцидент произошёл 22 августа в д. Головновка (Жигаловский район). Предварительно установлено, что после того, как 20-летний молодой человек и 14-летний подросток забрались в ковш, водитель начал движение. В какой-то момент подъемное устройство внезапно поднялось, и люди выпали из ковша прямо под колеса спецтехники. Произошедшее запечатлела видеокамера.

Пострадавшие получили тяжелые травмы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.