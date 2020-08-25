Москва, 25 августа, 2020, 07:36 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск «Росбанка» к итальянской компании, в числе конечных бенефициаров которой называют миллиардера Виктора Вексельберга. По решению суда, если оно не будет обжаловано, Eviva SpA должна будет выплатить истцу более 39,9 млн евро, что соответствует 3,5 млрд рублей. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Суд решил взыскать «задолженность по договору о выдаче банковских гарантий №RNV/ES/16 от 26.08.2016 года в размере 39 989 008 евро 64 евроцента». На основной долг по контргарантиям приходится 30 398 830 евро 64 евроцента, ещё 288 108 евро 61 евроцент — это задолженность по комиссиям банка SOCIETE GENERALE (Франция), 311 558 евро 99 евроцентов — долг по комиссиям ПАО «Росбанк» и 8 990 510 евро 41 евроцент — неустойки.

Напомним, в 2019 году стало известно о предстоящей ликвидации итальянской фирмы. Журнал Forbes сообщал, что существенную долю основных активов после ликвидации энерготрейдера получит Газпром. Два года назад итальянские СМИ уточняли, что Eviva SpA потеряла свыше 80% контрактов. Среди причин назывались и санкции США, введённые в отношении одного из конечных бенефициаров.