Великобритания может лишиться танков — The Times
Лондон, 25 августа, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Возможность отказа оснащения танками своих военных подразделений рассматривают власти Великобритании в связи с предложением по модернизации вооруженных сил, сообщает газета The Times.
По данным издания, устаревшие образцы боевой техники, которые стоят на вооружении королевских ВС, требуют существенных вложений для обновления.
В министерстве обороны страны считают, что в связи с изменениями в характере войн возрастают потребности в кибервооружении, а также в развитии космических и других технологий.
В рамках нового предложения, сделанного Великобритании со стороны НАТО, королевство может сосредоточиться на укреплении штурмовой авиации, которая должна пополнится вертолетами различного назначения.
Как сообщало ИА REGNUM, объем оборонного бюджета Великобритании составил $54,8 млрд. Страна находится на шестом месте в мире по этому показателю.