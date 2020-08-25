Лондон, 25 августа, 2020, 07:12 — ИА Регнум. Возможность отказа оснащения танками своих военных подразделений рассматривают власти Великобритании в связи с предложением по модернизации вооруженных сил, сообщает газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным издания, устаревшие образцы боевой техники, которые стоят на вооружении королевских ВС, требуют существенных вложений для обновления.

В министерстве обороны страны считают, что в связи с изменениями в характере войн возрастают потребности в кибервооружении, а также в развитии космических и других технологий.

В рамках нового предложения, сделанного Великобритании со стороны НАТО, королевство может сосредоточиться на укреплении штурмовой авиации, которая должна пополнится вертолетами различного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, объем оборонного бюджета Великобритании составил $54,8 млрд. Страна находится на шестом месте в мире по этому показателю.