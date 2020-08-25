Оренбург, 25 августа, 2020, 07:03 — ИА Регнум. В Оренбурге школа № 57 до 1 сентября планирует оснастить свое здание семью рециркуляторами. Два счета уже находятся на согласовании в мэрии, сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор образовательного учреждения Наталья Смелова.

Наталья Смелова Рециркулятор в фойе школы

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По ее словам, сейчас в школе есть только один обеззараживатель воздуха. Он расположен в фойе. Предполагается, что новый рециркулятор установят в столовой. Переносные обеззараживали будут использовать в кабинетах.

Для минимизации рисков заражения коронавирусом в новом учебном году администрация школы приняла решение об увеличении количества школьников, которые будут учиться во вторую смену. Если в 2019/2020 году во вторую смену училось восемь классов, то с 1 сентября 2020 года обучение во второй половине дня будут проходить 13 классов.

Наталья Смелова Школа в достаточном количестве обеспечена средствами индивидуальной защиты и антисептиками

Наталья Смелова отметила, школа в достаточном количестве обеспечена средствами индивидуальной защиты, антисептиками, мылом и бумажными полотенцами. Для разграничения потоков учеников решено использовать четыре входа-выхода в здание во избежание скопления. В школе имеется четыре бесконтактных термометра.

«На каждом входе ребят будет встречать учитель, будет проводиться термометрия. Обучающихся мы будет встречать в определенное время, территория перед школой разграничена разметкой. Класс будет ожидать своего учителя на улице», — сказала руководитель школы.

Наталья Смелова Разметка в здании школы

Наталья Смелова Разметка на территории школы № 57 Оренбурга

Для первоклассников учебный день начнется с 08:00 часов по местному времени (06:00 мск), для части других классов первая смена стартует в 08:30. Еще часть школьников будет приходить на занятия ко второму уроку. Общие звонки на уроки и на перемены не отменяются. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Также предусмотрены места для перемен: рекреация или соседний свободный кабинет.

Решен вопрос проведения лабораторных работ по физике и химии. Часть работ возможна в демонстрационном режиме дистанционно. Учреждение в рамках программы «Цифровая образовательная среда» получило два комплекта оборудования, которое позволяет проводить лабораторные занятия в режиме онлайн. Если предполагается участие школьников в проведении опытов, то практические работы будут в помещении, а после урока класс подвергнут дезинфекции.

«Столовая у нас рассчитана на 240 мест. Мы сделаем так, чтобы во время приема пищи максимально в столовой было 120 человек. Рассаживаем классы на расстоянии двух метров друг от друга», — сказала директор.

Напомним, Оренбуржье находится на первом этапе коронавирусного режима. Ежедневно выявляется более 90 носителей SARS-CoV-2. Новый учебный год в регионе решено начать в очном формате. Однако школы обязаны соблюдать требования Роспотрбенадзора и ориентироваться на его рекомендации с целью минимизации рисков распространения нового коронавируса.