Мехико, 25 августа, 2020, 01:00 — ИА Регнум. Добыча нефти мексиканской государственной нефтегазовой компанией Pemex в июле 2020 года упала до рекордного за 41 год уровня. Об этом 24 августа сообщает газета MILENIO.

Infrogmation АЗС компании Pemex

По информации издания, получившего доступ к отчётным данным госкомпании, в прошлом месяце Pemex добывала не более 1,595 млн баррелей в сутки. Такой показатель, являющийся минимальным с 1979 года, вызван как падением цен на нефть, связанным со снижением её потребления и, как следствие, её избытком на рынке. Так и с другими последствиями пандемии нового коронавируса.

Отмечается, что убытки Pemex по итогам первых шести месяцев 2020 года достигли $26,4 млрд, что почти в шесть раз превышает потери мексиканской госкомпании за первое полугодие 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мексики отказываются продолжать сокращение добычи нефти в июле 2020 года, о котором страны — члены ОПЕК+ договорились 6 июня.