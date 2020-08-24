Ростов-на-Дону, 25 августа, 2020, 00:11 — ИА Регнум. В Ростовской области общественный порядок и пожарную безопасность в День знаний обеспечат более 8 тыс. человек. Это сотрудники полиции, частных охранных организаций и спасатели. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

На дежурство 1 сентября заступят 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, около 1 тыс. представителей частных охранных организаций, более 4 тыс. сотрудников регионального управления МЧС РФ. Все общеобразовательные учреждения оснащены техническими средствами безопасности, кнопками экстренного вызова.

В преддверии начала учебного года в Ростовской области предстоит переоборудовать 150 пешеходных переходов возле школ.