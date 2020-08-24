Вашингтон, 24 августа, 2020, 23:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты никогда не станут государством с социалистическим строем, заявил 24 августа президент США Дональд Трамп.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Такое заявление Трамп сделал в ходе очередного предвыборного выступления.

«Наша страна никогда не будет социалистической!» — сказал Дональд Трамп.

Напомним, в сентябре 2019 года Трамп заявил, что «призрак социализма» — это самый опасный вызов для США.

Кроме того, он регулярно призывал все страны мира противостоять социалистическим идеям, потому что они «везде приносят страдания».