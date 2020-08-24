В Дании отстранен от должности глава службы военной разведки
Копенгаген, 24 августа, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Руководитель службы военной разведки Дании Ларс Финдсен и еще двое высокопоставленных сотрудников временно отстранены от службы из-за подозрений в сокрытии информации и осуществлении незаконной слежки, сообщают 24 августа европейские СМИ.
U.S. Army
Датский военнослужащий
По утверждению журналистов, Финдсен скрывал критически важную информацию и предоставлял недостоверные данные властям на допросах об операциях службы, проводившихся с 2014 по 2020 год.
Кроме того, он подозревается в несанкционированном сборе информации о подданных королевства.
При этом о гарантиях независимого расследования этого дела заявила СМИ министр обороны Дании Трине Брамсен.