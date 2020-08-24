Вашингтон, 24 августа, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Сотрудник техасского университета, участвовавший в исследованиях для аэрокосмического агентства США (NASA), арестован по обвинению в утаивании своих связей с КНР и финансовом мошенничестве, сообщает 24 августа пресс-служба министерства юстиции США.

Арест

Арестованный 53-летний Чэн Чжэндун обвиняется в том, что, возглавляя группу исследователей Техасского университета А&М (TAMU), занимавшихся проектом для NASA, скрывал от своих работодателей связи с Гуандунским технологическим университетом и другими китайскими вузами, несмотря на то, что это являлось нарушением условий гранта.

Правоохранительные органы США полагают, что обвиняемый сознательно скрывал свои связи с КНР, не только получая финансовую поддержку, но и обеспечивая себе доступ к «уникальным ресурсам НАСА, в том числе к программе Международной космической станции».

Стоит отметить, что этот арест произошел на фоне резкого обострения противостояния между США и Китаем, которое регулярно усугубляется новыми конфронтационными шагами Вашингтона.