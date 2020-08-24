Эрдоган заявил, что Греция «сеет хаос» в Средиземноморье
Анкара, 24 августа, 2020, 22:03 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Греция «сеет хаос» в Восточном Средиземноморье, 24 августа сообщает агентство Reuters.
thierry ehrmann
Реджеп Тайип Эрдоган
«Те, кто толкает Грецию на турецкий флот, не будут стоять за ней», — отметил Эрдоган в заявлении после заседания правительства.
Напряженность в море между Грецией, Турцией и Египтом связана с турецкими планами по геологоразведке на шельфе Кипра и в других спорных районах на востоке Средиземного моря.
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