Остин, США, 24 августа, 2020, 21:56 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения введён федеральными властями США в штате Техас из-за приближения тропических штормов «Марко» и «Лаура», сообщили 24 августа в пресс-службе Белого дома.

pictures Jettcom Тропический шторм

Соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп, одобрив декларацию о введении режима ЧП для Техаса.

Теперь Техасу будет оказана федеральная помощь: координировать действия по ликвидации последствий штормов будут федеральные структуры — министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Ожидается, что «Марко» вплотную приблизится к США сегодня, 24 августа, а «Лаура» — 26 августа.

Читайте также:В Атлантике сформировался тропический шторм «Лаура»

Напомним, в США из-за приближения «Марко» и «Лауры» уже введён режим ЧП в штатах Миссисипи и Луизиана. Также Трамп ввёл этот режим в Пуэрто-Рико.