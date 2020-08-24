Ярославль, 24 августа, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Жильцов первого и третьего подъездов дома №5 корпус 2 по улице Батова, разрушенного взрывом газа, по расписанию пустят в свои квартиры. Об этом городские власти рассказали на встрече с жителями в администрации Дзержинского района Ярославля.

Ольга Демидова ИА REGNUM Собрание жителей пострадавшего дома

«Идет проверка инженерных коммуникаций дома, состояние электрики, инженерных сетей, канализации. Алгоритм доступа следующий. Вы подходите к своему подъезду, там вас встречает сотрудник администрации. Вы идете согласно указанного вам времени. При себе иметь обязательно сумки, куда вы сложите вещи. Допускаться будет два человека с квартиры. Поверьте, это для вашей же безопасности. Третий подъезд будет допускаться по 4 квартиры сразу же. Каждый житель квартиры будет сопровождаться спасателем и сотрудником полиции. Если у вас при себе нет документа, подтверждающего право на эту квартиру, и он в квартире, сотрудник ждет, когда вы предоставите ему это документ», — пояснила людям глава района Екатерина Мусинова.

Предполагается, что это будет первый и короткий заход жителей дома в свои квартиры, с целю забрать лишь самое необходимое.

«Я вас прошу, не выносите сразу телевизоры и холодильники, пожалуйста… Вы забираете необходимые вам вещи и выносите их вниз. У вас есть ограниченное время, потому что это первый ваш допуск. Потом, согласно графику, идут остальные жильцы. Людей много», — сказала на собрании Екатерина Мусинова.

При этом власти заявляют, что на какие-то дополнительные компенсации, кроме уже озвученных, пострадавшим рассчитывать не стоит: покупку новой одежды взамен той, что остаются в квартирах, бюджет не оплатит, равно как и стоянку автомобилей на платной стоянке у гостиницы «Которосль», где организовано временное размещение людей.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме произошёл в Ярославле вечером 21 августа. В результате происшествия погибли три человека, один из них — ребёнок.