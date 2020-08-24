В Ярославле жильцы дома, разрушенного взрывом, смогут забрать личные вещи
Ярославль, 24 августа, 2020, 21:55 — ИА Регнум. Жильцов первого и третьего подъездов дома №5 корпус 2 по улице Батова, разрушенного взрывом газа, по расписанию пустят в свои квартиры. Об этом городские власти рассказали на встрече с жителями в администрации Дзержинского района Ярославля.
Предполагается, что это будет первый и короткий заход жителей дома в свои квартиры, с целю забрать лишь самое необходимое.
При этом власти заявляют, что на какие-то дополнительные компенсации, кроме уже озвученных, пострадавшим рассчитывать не стоит: покупку новой одежды взамен той, что остаются в квартирах, бюджет не оплатит, равно как и стоянку автомобилей на платной стоянке у гостиницы «Которосль», где организовано временное размещение людей.
Взрыв газа в жилом многоквартирном доме произошёл в Ярославле вечером 21 августа. В результате происшествия погибли три человека, один из них — ребёнок.