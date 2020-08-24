Алжир, 24 августа, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Референдум по новой конституции в Алжире пройдет 1 ноября, заявил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, 24 августа сообщает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

Новая конституция предоставит больше полномочий премьер-министру и парламенту. Кроме того, президент Алжира не сможет занимать пост более двух сроков.

Напомним, Теббун пришел к власти после массовых протестов в Алжире, из-за которых ушел в отставку многолетний глава страны Абдельазиз Бутефлика. Протесты начались после того, как Бутефлика объявил, что будет баллотироваться пятый раз.

Читайте также:В Алжире продлили комендантский час в большей части провинций