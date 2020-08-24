В лицее Саратова рассказали, за чей счет выполнили правила Роспотребнадзора
Саратов, 24 августа, 2020, 23:39 — ИА Регнум. В лицее № 37 города Саратова рекомендации Роспотребнадзора относительно организации учебного процесса с учётом санитарно-эпидемиологических угроз выполнили за счёт средств городского бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Людмила Сафонова.
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Руководитель образовательного учреждения отметила, что лицей обеспечен всем необходимым для выполнения рекомендации по организации санитарно-эпидемиологической безопасности учебного процесса. К 1 сентября учебное заведение будет полностью соответствовать всем требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.
При этом источником финансирования расходов на обеспечение всем необходимым для организации санитарно-эпидемиологической безопасности стали не средства попечительского фонда, а деньги из муниципального бюджета, которые были дополнительно выделены на эти цели.
«Попечительский совет не играет никакой роли. Мы получили 500 тысяч бюджетных рублей. Уже отработали все варианты, практически все уже закупили», — сказала Сафонова.