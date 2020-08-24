Саратов, 24 августа, 2020, 23:49 — ИА Регнум. Родителям учеников лицея № 37 Саратова расскажут обо всех новых аспектах образовательного процесса перед началом учебного года. Об этом 24 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор образовательного учреждения Людмила Сафонова.

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"Сегодня мы вывели расписание. Мы определили три входных пункта и развели их по времени. Когда и кому приходить мы родителям поясняем, 27 и 28 августа собираем родительские собрания, где всё разъясним», — сказала Сафонова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Лицей № 37 города Саратова

Также директор отметила, что исполнение рекомендаций Роспотребнадзора не приведёт к существенному увеличению нагрузки на учителей.

«Мы просчитывали, особой дополнительной нагрузки, как правило, не будет. В режиме школы всегда есть дежурный учитель, дежурный администратор. И они будут с этой задачей справляться без дополнительных затрат времени», — подчеркнула Сафонова.