Саратов, 24 августа, 2020, 23:46 — ИА Регнум. Для исполнения рекомендаций Роспотребнадзора в специализированных кабинетах будут проводиться занятия исключительно по профильным предметам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор лицея № 37 Саратова Людмила Сафонова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Класс Лицея № 37 города Саратова

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Руководитель учебного заведения напомнила, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора в целях санитарно-эпидемиологической безопасности за каждым классом должен быть закреплён отдельный кабинет.

«За каждым классом закреплен кабинет. А специализированные кабинеты — физика, химия, информатика и так далее, они будут предоставлены только для занятий по данным предметам. То есть в эти кабинеты дети будут приходить и заниматься этими предметами. И после каждого занятия класс будут дезинфицировать. Все средства уже подготовлены, у нас есть технический персонал, который будет это делать в дневное время», — заявила Сафонова.