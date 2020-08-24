Кеноша, США, 24 августа, 2020, 21:32 — ИА Регнум. Нацгвардию США готовятся ввести федеральные власти в округ Кеношу штата Висконсин для подавления расовых беспорядков, пишет 24 августа Kenosha News.

U.S. National Guard Уличные беспорядки

Нацгвардейцы должны прибыть в Кеношу в 23:00 мск, чтобы помочь местым полицейским подавлять беспорядки.

Напомним, беспорядки в Висконсине начались накануне, 23 августа, из-за ранения сотрудниками полиции афроамериканца Джейкоба Блейка.

Протесты приобрели разрушительный характер. Нападению подверглось, среди прочих, здание местного суда.