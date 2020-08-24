Токио, 24 августа, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Компания Konami на своем официальном сайте представила обложку нового спортивного симулятора Pro Evolution Soccer 2021.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Лицами игры стали защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, а также главные футболисты текущего столетия — форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Впервые в истории спортивных симуляторов на обложке вместе оказались Роналду и Месси.

Напомним, что в этом году PES будет представлен в качестве обновления к предыдущей части. Релиз глобального обновления назначен на 15 сентября.