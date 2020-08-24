Кызыл, 24 августа, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном 24 августа в социальных сетях.

Gov.tuva.ru Шолбан Кара-оол

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"Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19 — во второй раз заболел», — сообщил он.

Глава республики отметил, что на этот раз заболевание у него протекает иначе: если при первом заражении он испытывал боли в груди, то теперь у него наблюдаются сильные головные боли.

Напомним, в первый раз Шолбан Кара-оол сообщал о заражении коронавирусом 25 мая. Уже в начале июня было объявлено, что он излечился и выписан из больницы.