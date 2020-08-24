В Одессе радикалы напали на журналистов во время репортажа
Одесса, Украина, 24 августа, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Журналисты украинского телеканала ZIK подверглись нападению во время репортажа в Одессе, передаёт 24 августа телеканал «112 Украина».
Zagittya.com.ua
После нападения националистов на депутатов. Одесса
Во время съёмки репортажа, посвящённого Дню независимости Украины, к съёмочной группе подошли неизвестные в чёрных футболках с нацистской символикой и начали толкать журналистов.
Также они напали на приглашённых гостей — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова — депутата Одесского горсовета. Радикалы опрокинули стойки.
Напомним, ранее Плачкова заявила, что на неё и на Гиганова во время онлайн-марафона ко Дню независимости напали радикалы Нацкорпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Отдельного внимания заслуживают действия муниципальной стражи, которая почему-то встала на защиту радикалов! Мы не допустим, и Одесса не допустит, чтобы мэр [Геннадий] Труханов такими действиями раскачивал порядок в Одессе!»