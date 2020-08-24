Одесса, Украина, 24 августа, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Журналисты украинского телеканала ZIK подверглись нападению во время репортажа в Одессе, передаёт 24 августа телеканал «112 Украина».

Zagittya.com.ua После нападения националистов на депутатов. Одесса

Во время съёмки репортажа, посвящённого Дню независимости Украины, к съёмочной группе подошли неизвестные в чёрных футболках с нацистской символикой и начали толкать журналистов.

Также они напали на приглашённых гостей — депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова — депутата Одесского горсовета. Радикалы опрокинули стойки.

Напомним, ранее Плачкова заявила, что на неё и на Гиганова во время онлайн-марафона ко Дню независимости напали радикалы Нацкорпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ).