Сан-Хосе, США, 24 августа, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Работа сервиса видеоконференций Zoom восстановлена после сбоя, произошедшего в понедельник, 24 августа. Об этом сообщается на сайте компании Zoom Video Communications.

Видеоконференция

Отмечается, что в настоящее время проблема устранена, доступ к сайту сервиса полностью восстановлен.

Напомним, ранее сегодня пользователи Zoom cообщали о невозможности начать видеоконференции и вебинары или присоединиться к ним, у некоторых полностью отсутствовал доступ к ресурсу.