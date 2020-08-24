Тегеран, 24 августа, 2020, 20:47 — ИА Регнум. 23 августа глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехкани Зангане заявил, что расшифровка черных ящиков украинского пассажирского самолета завершена и данные, извлеченные из них, отправлены в страны, потерявшие своих граждан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Arpingstone Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины»

Зангане сделал это заявление на пресс-конференции в Тегеране, где рассказал о результатах расшифровки черных ящиков украинского пассажирского самолета, разбившегося в иранской столице семь месяцев назад. Он сообщил, что данные черных ящиков были загружены в одном из центров Франции 18−25 июля.

По словам чиновника, в процессе расшифровки черных ящиков присутствовали представители разных стран, в том числе США, где был изготовлен самолет, Украины и Франции, которая оказывала различные услуги и технические консультации.

«Канада, Великобритания и Швеция, чьи граждане находились среди жертв авиакатастрофы, также направили своих представителей для осуществления разбирательства», — заявил Зангане.