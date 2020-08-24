Анапа, Краснодарский край, 24 августа, 2020, 20:04 — ИА Регнум. 197 человек задействованы в тушении крупного лесного пожара в районе Большого Утриша Анапы Краснодарского края, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации края.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Возгорание возникло днём 24 августа, на данный момент пожар охватил площадь в 12 га — этому способствовал сильный ветер. На месте работают пожарные, представители лесничеств, сотрудники МЧС, привлечено 25 единиц техники, в том числе четыре катера, два вертолёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории региона на 24 августа действует четыре лесных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. В тушении участвует 360 человек и 65 единиц техники.