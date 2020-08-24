Севилья, Испания, 24 августа, 2020, 19:32 — ИА Регнум. 29-летний испанский фланговый защитник «Брайтона» Мартин Монтойя подписал контракт с «Бетисом» из Севильи, сообщает испанская газета Mundo Deportivo. О сумме трансфера не сообщается.

Clément Bucco-Lechat Мартин Монтойя

За последние два сезона Монтойя принял участие в 56-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами. Испанец уже выступал за «Бетис» во второй половине сезона 2015/16.