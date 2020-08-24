Минск, 24 августа, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Указ об одобрении Минском проекта российско-белорусского соглашения о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Duma.gov.ru

Об этом 24 августа сообщает БелТА. Отмечается, что указ является основой для проведения переговоров по проекту соглашения.

Переговорами по проекту соглашения и его подписанием будет заниматься МВД Белоруссии.