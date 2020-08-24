Тюмень, 24 августа, 2020, 19:06 — ИА Регнум. В Тюмени вечером 24 августа на пешеходном переходе автомобилистка сбила женщину в инвалидной коляске. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

ДТП случилось на улице 50 лет ВЛКСМ у торгово-развлекательного центра «Премьер». Инвалид первой группы 1978 года рождения на коляске двигалась по переходу вместе с мужчиной-колясочником. В тот момент на них выехал автомобиль Toyota Rav4.

Водитель пояснила полицейским, что при повороте не заметила людей на пешеходном переходе. О состоянии пострадавшей не сообщается. Все обстоятельства ДТП выясняются.