Москва, 24 августа, 2020, 19:04 — ИА Регнум. 24-летний российский атакующий полузащитник «Химок» Александр Трошечкин попал в трансферный список московского «Локомотива». Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

Антон Зайцев Александр Трошечкин

В текущем сезоне Трошечкин принял участие в 4-х матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом и совершал в среднем по 0,8 отбора и 1,3 перехвата за 90 минут. Whoscored дал игроку оценку 6,71.