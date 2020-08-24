Москва, 24 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В России в 2020 году значительно вырос объём продаж электромобилей с пробегом, что связано в первую очередь с беспошлинным вызовом, вступившим в силу в начале мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил директор по продажам «Авилон.Автомобили с пробегом» Антон Дёмкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

«Значительно подогреть спрос на электромобили в России помог беспошлинный ввоз, вступивший в силу в начале мая. Это важная и долгожданная мера, которая позволяет экономить в среднем от 35 до 150 тыс. рублей при импорте автомобилей с электрическими двигателями, в зависимости от модели и года выпуска», — заявил Дёмкин.

По результатам года эксперт также ожидает рост динамики сегмента электромобилей с пробегом.

«Во-первых, растёт популярность этого вида транспорта. Во-вторых, те, кто уже купил электромобили, популяризируют это направление, и в-третьих, сейчас очень многие автопроизводители имеют в своей линейке электромобиль и считают важной составляющей создание инфраструктуры для его использования», — указал он.

«Даже Harley-Davidson выпустил электрический мотоцикл LiveWire, что, действительно, стало неожиданностью для рынка, и рано или поздно все эти автомобили и мотоциклы появятся на вторичном рынке», — добавил Дёмкин.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые семь месяцев 2020 года граждане России приобрели 2515 электромобилей с пробегом. Это на 45,7% больше, чем за тот же период прошлого года.