Санкт-Петербург, 24 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга не делят жителей двух соседних регионов «на своих и чужих». Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 августа в обращении к жителям на волне «Радио России. Санкт-Петербург».

Беглов

Он рассказал о состоявшемся 20 августа заседании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором вместе с ним участвовал и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Договорились с губернатором Александром Дрозденко о том, что два наших региона синхронизируют меры социальной поддержки. Стаж, наработанный в разных регионах, не станет препятствием для оформления статуса ветерана труда», — отметил Беглов.

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Он отметил, что Санкт-Петербург и Ленинградская область вместе образуют вторую по численности населения и экономической мощи целостность, крупнейшую на Балтике и в Северной Европе.

«Владимир Путин назвал наши регионы Петербургской агломерацией. Два самостоятельных субъекта — одна агломерация», — сказал Беглов.

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Он особо отметил успешное сотрудничество двух регионов в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В наших больницах лечились и петербуржцы, и жители области. Мы никогда никого не делили на своих и чужих», — подчеркнул губернатор Санкт-Петербурга.

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Напомним, власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках взаимодействия двух регионов готовятся к созданию единого центра управления рядом отраслей экономики. Представители двух регионов договорились вместе развивать метрополитен и дорожную сеть на границе Петербурга и Ленобласти.