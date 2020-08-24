Москва, 24 августа, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».

NASA МКС

Причиной такого решения является тот факт, что место утечки воздуха пока не обнаружено. Мероприятия по его поиску будут продолжены.

На данный момент решено продлить срок изоляции до 11:00 мск 25 августа.

Ранее планировалось завершить изоляцию экипажа 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа экипаж МКС был изолирован в российском сегменте орбитальной станции в связи с мероприятиями по поиску места утечки воздуха, который, предположительно, находится в американском сегменте МКС.