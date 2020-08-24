Жертвами столкновений в Кот-д'Ивуаре стали пятеро человек
Ямусукро, 24 августа, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Пятеро человек погибли и около 100 получили ранения за два дня беспорядков в городе Диво в Кот-д'Ивуаре, 24 августа сообщает агентство Reuters.
CIA
Карта Кот-д'Ивуара
Столкновения между сторонниками и противниками президента Алассана Уаттары 23 августа были прекращены военными и полицией. Беспорядки вызваны решением президента избираться в третий раз.
78-летний Уаттара руководит страной в качестве президента с 2010 года и ранее заявлял, что не намерен идти на третий срок.
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