Барселона, Испания, 24 августа, 2020, 18:21 — ИА Регнум. 33-летний полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Чили Артуро Видаль в ближайшее время покинет каталонский коллектив. Игрок не входит в планы нового главного тренера «сине-гранатовых» Рональда Кумана. Контракт футболиста рассчитан до конца следующего сезона.

Дмитрий Садовников Артуро Видаль

В прошедшем сезоне испанской Примеры Видаль принял участие в 33-х матчах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.