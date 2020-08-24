Санкт-Петербург, 24 августа, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Инициатива Министерства промышленности и торговли о снижении размера «алкогольной» пошлины — следствие требования крупных сетевых компаний к государству о частичном возмещении недополученной из-за кризиса прибыли, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 24 августа, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией в магазине

Как сообщалось ранее, Министерство промышленности и торговли предложило снизить размер госпошлины на предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции с 5,4 до 1 тысячи рублей в месяц. В ведомстве полагают, что это увеличит количество точек продаж, повысит сборы и по крайней мере частично легализует рынок.

« С учетом карантинных ограничений и девальвации рубля наша экономика попала в сложное положение. Доходы населения, а значит, и покупателей снижаются. Сетевое лобби настаивает на том, чтобы государство по крайней мере отчасти компенсировало потери. Это — один из способов.