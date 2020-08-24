Чувашский кадетский корпус продезинфицировали
Чебоксары, 24 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Здание Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова перед началом учебного года «полностью продезинфицировано» специализированной организацией. Об этом ИА REGNUM сообщил директор образовательного учреждения Николай Жуков, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.
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По его словам, специальными дезинфекционными средствами были обработаны все помещения и все кабинеты в кадетском корпусе.
Директор кадетского корпуса также отметил, что в учреждении готовы выполнить санитарные требования: закуплены дезинфицирующие средства, маски, дозаторы, термометры. Кабинеты и коридоры будут проветриться во время перемен, а во время часовой пересменки обработка помещений будет проводиться с использованием дезинфекционных средств. За каждым классом закреплён воспитатель, который будет контролировать наличие дезсредств, выдавать при необходимости маски.