Чебоксары, 24 августа, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Здание Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова перед началом учебного года «полностью продезинфицировано» специализированной организацией. Об этом ИА REGNUM сообщил директор образовательного учреждения Николай Жуков, говоря о подготовке к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса.

Chebkadet21.ru Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова

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По его словам, специальными дезинфекционными средствами были обработаны все помещения и все кабинеты в кадетском корпусе.

«Министерство образования Чувашии нас поддержало, за что мы ему очень благодарны, и перед новым учебным годом были выделены средства на полную дезинфекционную обработку корпуса специализированной организацией. Три бригады тут работали сутки, обработав все помещения, все кабинеты. Потому что летом здесь проходили ремонтно-технические работы, и было много людей со стороны обслуживающих организаций. И мы хотели быть спокойны в том, что сделали всё возможное, чтобы предотвратить случайные заражения детей. Для нас ребёнок — самое главное», — пояснил Николай Жуков.

Директор кадетского корпуса также отметил, что в учреждении готовы выполнить санитарные требования: закуплены дезинфицирующие средства, маски, дозаторы, термометры. Кабинеты и коридоры будут проветриться во время перемен, а во время часовой пересменки обработка помещений будет проводиться с использованием дезинфекционных средств. За каждым классом закреплён воспитатель, который будет контролировать наличие дезсредств, выдавать при необходимости маски.