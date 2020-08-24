Ростов-на-Дону, 24 августа, 2020, 17:24 — ИА Регнум. В Ростовской области оглашён приговор организатору и пособнику заказного убийства, которое произошло в 2017 году в Белокалитвинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 24 августа.

Телемако Синьорини. Тюрьма в Портоферрайо. 1890

Местный житель организовал убийство своего знакомого «на почве личных неприязненных отношений, а также в целях передела сфер влияния в бизнесе». Вместе с пособником он передал исполнителю огнестрельный пистолет, 100 тыс. рублей в качестве аванса и информацию о потерпевшем.

Подсудимые признаны виновными по ряду преступлений. Суд назначил организатору убийства наказание в виде 16 лет колонии строгого режима, пособнику — 13 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.