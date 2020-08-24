Глава Адыгеи инициировал улучшение контроля качества молочной продукции
Майкоп, 24 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. С инициативой о совершенствовании контроля качества молочной продукции выступил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в пресс-службе главы республики.
Как напомнили в пресс-службе, с 20 января 2021 года распоряжением правительства Российской Федерации
В Адыгее ведущие предприятия молочной отрасли расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения оценили в сумму от шести миллионов на одну линию, расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) до одного миллиона рублей в год. При этом для субъектов малого и среднего предпринимательства рост затрат на оборудование приведёт к серьёзным убыткам и последствиям вплоть до возможной остановки производства. Финансовые затраты предприятий повлияют и на стоимость готовой продукции, что может спровоцировать снижение потребительского спроса. Молочная продукция входит в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и её удорожание негативно скажется на социально уязвимых слоях населения, тем более — в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.
В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания (в число которых входит молочная продукция) главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым было направлено обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке.
Инициатива также получила поддержку со стороны участников совещания, состоявшегося 24 августа в Минсельхозе Адыгеи: представителей Союза производителей адыгейского сыра, Союза фермеров Адыгеи и малых предприятий отрасли. Молокопереработчики и сельхозпроизводители Республики Адыгея подтвердили заинтересованность в том, чтобы качество производимой продукции оставалось на самом высоком уровне.
В пресс-службе напомнили, что бренд «Сыр Адыгейский» является визитной карточкой Республики Адыгея, узнаваемым продуктом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. С 2012 года сыры, произведенные в Республики Адыгея, экспортируются в Германию, Республику Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. Рост себестоимости продукции негативно повлияет на её конкурентоспособность на зарубежных рынках и приведет к сокращению экспортных поставок.