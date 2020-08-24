Майкоп, 24 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. С инициативой о совершенствовании контроля качества молочной продукции выступил глава республики Адыгея Мурат Кумпилов. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в пресс-службе главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Дом правительства Республики Адыгея

Как напомнили в пресс-службе, с 20 января 2021 года распоряжением правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р для готовой молочной продукции предусмотрена обязательная маркировка средствами идентификации. Отдельные виды продукции, по которым будет вводиться обязательная маркировка, будут определены правительством Российской Федерации по результатам доклада, предусмотренного постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 836 «О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации». Введение цифровой маркировки повлечет дополнительную финансовую нагрузку для производителей из-за трат на приобретение необходимого оборудования, переустройство производственных линий, покупку цифровых кодов, обучение сотрудников работе в системе и расширение штата.

В Адыгее ведущие предприятия молочной отрасли расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения оценили в сумму от шести миллионов на одну линию, расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) до одного миллиона рублей в год. При этом для субъектов малого и среднего предпринимательства рост затрат на оборудование приведёт к серьёзным убыткам и последствиям вплоть до возможной остановки производства. Финансовые затраты предприятий повлияют и на стоимость готовой продукции, что может спровоцировать снижение потребительского спроса. Молочная продукция входит в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и её удорожание негативно скажется на социально уязвимых слоях населения, тем более — в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, отметили в пресс-службе.

В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания (в число которых входит молочная продукция) главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым было направлено обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке.

«Инициатива главы Адыгеи нацелена на повышение контроля за качеством молочной продукции без дополнительных финансовых затрат — за счёт расширения функционала уже действующей системы «Меркурий». Это будет выгодно как производителям, так и конечному потребителю молочной продукции. При этом сохранится положительная динамика развития отрасли не только Республики Адыгея, но и всей страны», — уточнили в пресс-службе главы региона.

Инициатива также получила поддержку со стороны участников совещания, состоявшегося 24 августа в Минсельхозе Адыгеи: представителей Союза производителей адыгейского сыра, Союза фермеров Адыгеи и малых предприятий отрасли. Молокопереработчики и сельхозпроизводители Республики Адыгея подтвердили заинтересованность в том, чтобы качество производимой продукции оставалось на самом высоком уровне.

В пресс-службе напомнили, что бренд «Сыр Адыгейский» является визитной карточкой Республики Адыгея, узнаваемым продуктом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. С 2012 года сыры, произведенные в Республики Адыгея, экспортируются в Германию, Республику Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. Рост себестоимости продукции негативно повлияет на её конкурентоспособность на зарубежных рынках и приведет к сокращению экспортных поставок.