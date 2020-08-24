Сан-Хосе, США, 24 августа, 2020, 16:59 — ИА Регнум. В работе сервиса видеоконференций Zoom в понедельник, 24 августа, произошёл сбой. Об этом сообщается на сайте компании Zoom Video Communications.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Zoom

Как отмечается, от пользователей поступают сообщения о невозможности зайти на сайт сервиса, некоторым не удаётся начать видеоконференции и вебинары или присоединиться к ним.

В компании заявили, что в настоящее время разбираются с причиной неполадок и сообщат, когда работа сервиса будет восстановлена в полном объёме.