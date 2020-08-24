Москва, 24 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Одним из последствий эпидемии коронавируса в России может стать дефицит новых отечественных кинофильмов в ближайшие годы. Об этом заявил на пресс-конференции 24 августа заместитель министра культуры Максим Ксензов.

Culture.gov.ru Максим Ксензов

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"Если мы не будем сейчас предпринимать меры, то можем столкнуться с тем, что не хватит отечественных картин через два-три года», — приводит его слова ТАСС.

В целом, как сообщил замглавы Минкультуры, потери российской кинотеатральной отрасли из-за эпидемии и связанных с нею ограничений оцениваются приблизительно в 15 млрд рублей.

Ксензов отметил, что эпидемия оказала и позитивное влияние, дав толчок развитию новых возможностей, таких как онлайн-кинотеатры, тем не менее «базовая, кровеносная система кино в целом — это кинотеатры».

Замглавы Минкультуры также рассказал, что ситуация на Западе в данное сфере обстоит ещё хуже из-за позиции страховых компаний, не дающих вернуться к кинопроизводству.