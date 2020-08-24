Ярославская областная больница возвращается к обычной работе
Ярославль, 24 августа, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Ярославская областная клиническая больница возобновила плановую госпитализацию по профилям «кардиология», «эндокринология» и «неврология». Об этом сообщает правительство Ярославской области.
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Ярославская областная больница
«С 24 августа пациенты с кардиологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями могут пройти плановое лечение в стационаре Областной клинической больницы. Плановая специализированная медицинская помощь по профилю «оториноларингология» оказывается в больнице с 30 июля», — рассказали в правительстве региона.
При этом посещение пациентов, находящихся на лечении в ЯОКБ, всё ещё запрещено.