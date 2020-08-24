Ярославль, 24 августа, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Ярославская областная клиническая больница возобновила плановую госпитализацию по профилям «кардиология», «эндокринология» и «неврология». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Wikimedia.com Ярославская областная больница

«С 24 августа пациенты с кардиологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями могут пройти плановое лечение в стационаре Областной клинической больницы. Плановая специализированная медицинская помощь по профилю «оториноларингология» оказывается в больнице с 30 июля», — рассказали в правительстве региона.

При этом посещение пациентов, находящихся на лечении в ЯОКБ, всё ещё запрещено.