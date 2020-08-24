Площадь пожара под Белгородом расширилась до 400 кв. м
Белгород, 24 августа, 2020, 16:53 — ИА Регнум. 400 квадратных метров составляет площадь пожара в посёлке Северный вблизи Белгорода, сообщили 24 августа в пресс-службе регионального управления МЧС. С возгоранием борются 15 человек и пять единиц техники.
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Пожар в посёлке Северный вблизи Белгорода
Горит неэксплуатируемый корпус в промышленном парке «Прометей» в посёлке Северный. По данным спасателей, загорелся мусор.
На здании нет кровли, угрозы распространения огня нет. Погибших и пострадавших нет.