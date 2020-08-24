Москва, 24 августа, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Темы войны в Сирии и внешней политики Израиля обсуждались в ходе телефонных переговоров российского президента Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщили 24 августа в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Переговоры состоялись по инициативе Нетаньяху.

«Лидеры обменялись мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования в контексте недавней договорённости Израиля и Объединённых Арабских Эмиратов о полной нормализации двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Москва выразила «надежду, что соглашение между Израилем и ОАЭ поспособствует укреплению стабильности и безопасности в регионе».

По поводу ситуации в Сирии стороны намерены и дальше, как отмечается, координировать свои действия по противодействию терроризму.

Кроме того, обсуждались вопросы двусторонних отношений. Обе стороны готовы продолжать развитие взаимопомощи по противодействию распространению COVID-19, касающейся клинических исследований и изготовления вакцин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль и ОАЭ заключили договор о полном восстановлении отношений — договор Израиля с ещё одной арабской страной. Это вызвало неодобрение у Палестины и Ирана.