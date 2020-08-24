Санкт-Петербург, 24 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В этом году в петербургских школах снова пройдёт акция «Дети вместо цветов». Благотворительная организация «Перспективы» предлагает родителям школьников приобретать по одному цветку к 1 сентября и дарить своему учителю один большой букет, а все сэкономленные средства пожертвовать в пользу программ для детей с тяжелыми нарушениями развития. Эту акция ежегодно поддерживает множество петербургских школ.

Благотворительная организация «Перспективы» Акция «Дети вместо цветов»

В этом году акция пройдет по слоганом #особоесентября: в связи с противоэпидемиологическими мерами в некоторых школах отменены большие линейки, кто-то продолжит дистанционное обучение, но 1 сентября всё равно будет. Особый смысл акция получает и потому, что в период эпидемии многие НКО нуждаются в регулярных пожертвованиях и поддержке жизненно важных программ, ведь их особые подопечные не могут ждать, им важно расти и продолжать занятия с профильными специалистами.

В связи с обстоятельствами этого года, «Перспективы» предлагают два формата участия в акции: офлайн — если в вашей школе 1 сентября состоится линейка или классный час в кабинете и онлайн — если вы находитесь на дистанционном обучении. Для участников офлайн разработаны специальные яркие закладки, наклейки и грамоты, которые уже можно забрать у организаторов акции. А для онлайн-участников есть возможность скачать специальные стикеры, рассказать в социальных сетях о своем участии с помощью баннеров, а также записать своё онлайн-поздравление с началом учебного года и выложить его со специальным хештегом #особоесентября.

Благотворительная организация «Перспективы» Акция «Дети вместо цветов»

«Мой 8-летний сын Саша сам узнал про акцию и рассказал мне, что на 1 сентября вместо дорого букета можно купить один цветок, а остальные деньги перечислить нуждающимся детям, — рассказывает Голованова Ксения, мать ученика второго класса 98-й школы, участника акции «Дети вместо цветов. — Он попросил обратиться к родителям его одноклассников с предложением присоединиться к акции. Я, конечно, очень удивилась — у меня обычный мальчик, раньше я за ним такого не замечала. Спросила, почему ему кажется это важным, а он ответил, что не у всех детей есть родители, а у кого-то нет денег, ему их жалко и хотелось бы как-то помочь. Мы обсудили идею, и подавляющее большинство родителей согласилось».

Сами учителя активно поддерживают акцию — часто заявку от класса на участие подает именно педагог, так как тоже поддерживает идею:

«Я вообще сторонница не губить все живое, мне всегда жалко, когда мне дарят срезанные цветы, которые сутки стоят, а потом вянут. Я много лет работаю в школе и всегда прошу: если хочется что-то подарить, лучше пусть это будут растения в горшках. А горы букетов, стоящие в классе в ведрах, меня никогда не радовали — раньше каждое 1 сентября я раздавала их знакомым. Так что мне акция очень нравится», — мнение Марины Булкиной, учительницы начальных классов из 504-й школы.

Важно отметить, что все средства, собранные в этом году в ходе акции, пойдут на поддержку программ для 73 подопечных павловского детского дома-интерната и 98 подопечных семей, воспитывающих детей с тяжелой инвалидностью. Подать заявку на участие можно до 31 августа.