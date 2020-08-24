Магнитогорск, Челябинская область, 24 августа, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Под Магнитогорском Челябинской области идёт строительство нового мусорного полигона. Об этом сообщает региональное минэкологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Строительство ведётся по концессионному соглашению с АО «Управление отходами». Концессионер разработал проект ещё в 2018 году. Активное строительство началось в июне 2020-го. Подрядчик уже почти завершил земляные работы.

Завершить все работы планируется в октябре. Кроме того, в Магнитогорском кластере создают новые мусороперегрузочные станции. Они дадут возможность оптимизировать систему как сбора отходов, так и их подготовки к последующей обработке.