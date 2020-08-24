Москва, 24 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Российская сторона в качестве зеркальной ответной меры объявила персоной нон грата одного из дипломатов посольства Австрии и требует от него покинуть российскую территорию.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Кроме того, послу Австрии был заявлен «решительный протест» по поводу необоснованного решения официальной Вены лишить российского дипломата аккредитации и требования выехать за пределы страны.

«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — указано в сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австрия обязала российского дипломата покинуть страну в связи с подозрениями о его причастности к шпионажу.

Комментируя эту ситуацию, российская сторона обещала зеркально ответить на высылку своего дипломата.