Москва, 24 августа, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов повторно нанял адвоката Эльмана Пашаева, сообщает 24 августа ТАСС.

Оноре Домье. Защитник. 1862-1865

По данным источника агентства, между подсудимым и адвокатом заключено соглашение по защите в уголовном деле по смертельной аварии в центр Москвы.

Указано, что информацию о новом соглашении Ефремова и Пашаева подтвердил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание по делу о смертельном ДТП отложили до 31 августа.