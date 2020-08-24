Ефремов заключил с Пашаевым новое соглашение
Москва, 24 августа, 2020, 16:14 — ИА Регнум. Актёр Михаил Ефремов повторно нанял адвоката Эльмана Пашаева, сообщает 24 августа ТАСС.
Оноре Домье. Защитник. 1862-1865
По данным источника агентства, между подсудимым и адвокатом заключено соглашение по защите в уголовном деле по смертельной аварии в центр Москвы.
Указано, что информацию о новом соглашении Ефремова и Пашаева подтвердил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Как сообщало ИА REGNUM, заседание по делу о смертельном ДТП отложили до 31 августа.